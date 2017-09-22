Коста рассказал о решении покинуть "Челси"

Нападающий Диего Коста рассказал о своем решении покинуть "Челси".

"Был ли я расстроен отношением Конте ко мне? Ничего подобного нет, я совсем не расстроен, у меня нет никакой горечи по поводу этой ситуации, все круто.

Что я могу сказать болельщикам? Все знают, как я люблю фанатов", – сказал Коста.

Напомним, что футболист сможет играть за испанский клуб только с нового года.

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