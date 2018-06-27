Коста-Рика сравняла счет в матче против Швейцарии

Сборная Коста-Рики сравняла счет в матче третьего тура группового этапа Чемпионата Мира-2018 против Швейцарии (1:1, второй тайм).

Автором гола стал Кендалл Уостон, которому ассистировал Хоэль Кэмпбелл.

Стоит отметить, что этот гол стал для Коста-Рики первым на ЧМ-2018. При любом исходе матча Коста-Рика уже не сумеет выйти в плей-офф.

Не пропустите: Швейцария повела в счете в матче ЧМ-2018 с Коста-Рикой. | http://soccernews.ru