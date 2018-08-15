Коста сравнял счет в матче с "Реалом"

Нападающий "Атлетико" Диего Коста забил второй гол в ворота "Реала" в матче за Суперкубок УЕФА (2:2, второй тайм).

Форвард точно пробил с близкого расстояния после отличного паса Анхеля Корреа.

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