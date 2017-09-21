Коста своими голами принес больше очков "Челси" в прошлом сезоне АПЛ, чем любой другой игрок чемпионата

Форвард лондонского "Челси" Диего Коста своими голами принес больше очков своей команде в прошлом сезоне английской Премьер-Лиги, нежели любой другой игрок чемпионата.

Так, согласно статистике от OptaJoe, результативные удары испанского бомбардира принесли в "копилку" "аристократов" сразу 15 зачетных баллов, что стало лучшим результатом в лиге.

Напомним, Коке высказался о переходе Косты. | soccernews.ru