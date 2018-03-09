Коста: "У "Локомотива" хорошая команда"
Форвард "Атлетико" Диего Коста расхвалил игру "Локомотива" после первого матча 1/8 финала Лиги Европы, в котором его команда победила со счетом 3:0. На счету бомбардира один из забитых мячей.
"У "Локомотива" хорошая команда. Счет 3:0 ни о чем не говорит. Так бывает. Они хорошо играли, у них крепкий коллектив, но мы были лучше и добились нужного результата.
Довольны, что перед поездкой в Россию сделали серьезный задел", – сказал Коста.
Не пропустите: Мини-сенсация в Риме: киевское "Динамо" не проигрывает "Лацио". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Реал" обыгрывает "Эйбар" благодаря дублю Роналду
-
Лондонское дерби на "Стэмфорд Бридж": "Челси" принимает "Кристал Пэлас"
-
"Барселона" без Месси сыграет в гостях с аутсайдером "Малагой"
-
Последний шанс для нервионцев: "Севилья" в центральном матче тура сыграет с "Валенсией"
-
Представлен официальный гимн Чемпионата Мира 2018
Лента новостей
-
Моуринью: "Мы заслужили победу над "Ливерпулем"
-
Клопп недоволен судейством в матче с "Манчестер Юнайтед"
-
Московское "Динамо" и "Краснодар" расписали безголевую ничью
-
"Манчестер Юнайтед" победил в четырёх матчах против команд "большой шестерки" АПЛ, это вдвое больше, чем в прошлом сезоне
-
Рэшфорд стал самым молодым игроком "МЮ", оформившим дубль в матче АПЛ против "Ливерпуля"
-
Роналду обогнал Месси в списке лучших бомбардиров текущего сезона
-
"Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль" - 2:1 (обзор)
-
Скрипченко прокомментировал поражение от "Уфы"
-
Месси подтвердил рождение третьего сына
-
Одни играют, другие побеждают: "Манчестер Юнайтед" берет верх над "Ливерпулем"
-
Семак: "Уфа" устроила себе нервную концовку"
-
"Манчестер Юнайтед" хочет купить двух защитников "Тоттенхэма"
-
"Эйбар" – "Реал" - 1:2 (обзор)
-
"Реал" обыгрывает "Эйбар" благодаря дублю Роналду
-
"Уфа" – "Анжи" - 3:2 (обзор)
-
Форвард "Уфы" Сейдахмет стал автором уникального достижения
-
Игуаин: "Такой человек, как Буффон, заслуживает победы в Лиге Чемпионов"
-
Моуринью прокомментировал травму Погба
-
"Уфа" в результативном матче переиграла "Анжи"
-
Балотелли не поможет "Ницце" в игре с "Генгамом"