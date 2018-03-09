Коста: "У "Локомотива" хорошая команда"

Форвард "Атлетико" Диего Коста расхвалил игру "Локомотива" после первого матча 1/8 финала Лиги Европы, в котором его команда победила со счетом 3:0. На счету бомбардира один из забитых мячей.

"У "Локомотива" хорошая команда. Счет 3:0 ни о чем не говорит. Так бывает. Они хорошо играли, у них крепкий коллектив, но мы были лучше и добились нужного результата.

Довольны, что перед поездкой в Россию сделали серьезный задел", – сказал Коста.

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