Коста успешно прошел медобследование в "Ювентусе"

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Коста успешно прошел медобследование в "Ювентусе"
Бразильский полузащитник "Баварии" Дуглас Коста все ближе к переходу в "Ювентус", сообщает официальный твиттер клуба.

Футболист сегодня прошел медицинское обследование, которое оказалось успешным. Таким образом в ближайшие дни хавбек подпишет контракт с туринским клубом.

Напомним, что "Ювентус" арендует бразильца на год за шесть миллионов евро. В 2018 году "Юве" будет обязан выкупить трансфер игрока за 40 миллионов евро.

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