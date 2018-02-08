Коста вернулся в тренировкам в общей группе

Теги ювентусдуглас коста

Коста вернулся в тренировкам в общей группеВингер "Ювентуса" Дуглас Коста восстановился от травмы икроножной мышцы, по причине которой он не сыграл в матче чемпионата Италии с "Сассуоло" (7:0).

Несмотря на это, его участие в игре первенства Италии с "Фиорентиной" маловероятен.

В то же время в СМИ сообщают о готовности бразильца сыграть в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом".

Читайте: Дуглас Коста может не сыграть с "Фиорентиной" http://soccernews.ru

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