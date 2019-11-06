Коста: "Все игроки "Ювентуса" хотят иметь тело, как у Роналду"
Вингер "Ювентуса" Дуглас Коста рассказал, как Криштиану Роналду повлиял на физическую форму игроков команды.
"Я всегда хорошо кушал, особенно в последнее время. Вы часто можете наблюдать Роналду топлесс и видите какое у него прекрасное телосложение. Это нас очень мотивирует, все игроки "Ювентуса" хотят иметь тело, как у Роналду. После того, как он перешел в клуб, процент жира стал меньше. Хорошо, что он нам помогает", - приводит слова Косты Football Italia.
"Ювентус" приобрел Роналду летом 2018 года, заплатив за трансфер около 100 миллионов евро.
В текущем сезоне 34-летний португалец провел 12 матчей, забил 6 голов и отдал один ассист.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|11
|29
|2
|Интер Милан
|11
|28
|3
|Рома
|11
|22
|4
|Лацио
|11
|21
|5
|Аталанта
|11
|21
|6
|Кальяри
|11
|21
|7
|Наполи
|11
|18
|8
|Фиорентина
|11
|16
|9
|Хеллас Верона
|11
|15
|10
|Парма
|11
|14
|11
|Милан
|11
|13
|12
|Удинезе
|11
|13
|13
|Болонья
|11
|12
|14
|Торино
|11
|11
|15
|Сассуоло
|10
|10
|16
|Лечче
|11
|10
|17
|Дженоа
|11
|8
|18
|Сампдория
|11
|8
|19
|Брешия
|10
|7
|20
|СПАЛ
|11
|7