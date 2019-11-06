Коста: "Все игроки "Ювентуса" хотят иметь тело, как у Роналду"

Вингер "Ювентуса" Дуглас Коста рассказал, как Криштиану Роналду повлиял на физическую форму игроков команды.

"Я всегда хорошо кушал, особенно в последнее время. Вы часто можете наблюдать Роналду топлесс и видите какое у него прекрасное телосложение. Это нас очень мотивирует, все игроки "Ювентуса" хотят иметь тело, как у Роналду. После того, как он перешел в клуб, процент жира стал меньше. Хорошо, что он нам помогает", - приводит слова Косты Football Italia.

"Ювентус" приобрел Роналду летом 2018 года, заплатив за трансфер около 100 миллионов евро.

В текущем сезоне 34-летний португалец провел 12 матчей, забил 6 голов и отдал один ассист.

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