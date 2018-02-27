Костакурта: "Конте является лучшим кандидатом на пост наставника сборной Италии"

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Костакурта: "Конте является лучшим кандидатом на пост наставника сборной Италии"

Вице-комиссар Федерации футбола Италии Алессандро Костакурта заявил, что он хочет видеть на посту главного тренера национальной команды Антонио Конте.

"Конте является лучшим кандидатом на пост наставника сборной Италии. Я обязательно встречусь с ним в ближайшие дни. Он доказал свой уровень два года назад на Евро-2016. Впрочем это вовсе не означает, что меня не устроят Манчини или Анчелотти. Но я не уверен, что их заинтересует работа в сборной. Также мы следим за Раньери, Гасперини и другими тренерами из Серии А.

Что касается Гаттузо, то мы точно не будем его приглашать. Он еще не готов к такой работе, но через несколько лет это возможно", - приводит слова Костакурты La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что Конте может быть уволен из "Челси" по окончании этого сезона,

Не пропустите: Конте не покинет "Челси" до конца сезона. | http://soccernews.ru

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