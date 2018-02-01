Костакурта: "Манчини – кандидат на пост главного тренера сборной Италии"

Помощник комиссионера Итальянской федерации футбола Алессандро Костакурта заявил, что главный тренер "Зенита" Роберто Манчини входит в число кандидатов на пост наставника сборной Италии.

"Вскоре нам нужно будет начать переговоры. Мы не спешим с этим вопросом, но хотим закрыть его поскорее. Имена кандидатов вы все знаете. Манчини - один из них. Конте? Он сотворил чудо на прошлом Евро", - цитирует Костакурту Football Italia.

Напомним, что Италия осталась без тренера после отставки Джампьеро Вентура, который не сумел вывести команду на Чемпионат Мира-2018.

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