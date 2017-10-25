Костакурта: "Милану" не хватает качественного нападающего"

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Костакурта: "Милану" не хватает качественного нападающего"
Бывший защитник "Милана" Алессандро Костакурта считает, что главная проблема команды в нападении.

"Если у "Милана" появится в составе кто-то вроде Белотти или Обамеянга, то мы сможем видеть совсем другую команду. Сейчас клубу не хватает качественного центрального нападающего. "Милан" создает много моментов, но команде не хватает реализации. Форварды слишком часто не забивают", - приводит слова Костакурты Football Italia.

После девяти туров "Милан" занимает 11 место в Серии А, забив всего 12 мячей.

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