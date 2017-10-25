Костакурта: "Милану" не хватает качественного нападающего"
Бывший защитник "Милана" Алессандро Костакурта считает, что главная проблема команды в нападении.
"Если у "Милана" появится в составе кто-то вроде Белотти или Обамеянга, то мы сможем видеть совсем другую команду. Сейчас клубу не хватает качественного центрального нападающего. "Милан" создает много моментов, но команде не хватает реализации. Форварды слишком часто не забивают", - приводит слова Костакурты Football Italia.
После девяти туров "Милан" занимает 11 место в Серии А, забив всего 12 мячей.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|10
|28
|2
|Интер Милан
|10
|26
|3
|Ювентус
|10
|25
|4
|Лацио
|10
|25
|5
|Рома
|9
|21
|6
|Сампдория
|9
|17
|7
|Фиорентина
|10
|16
|8
|Милан
|10
|16
|9
|Аталанта
|10
|15
|10
|Кьево
|10
|15
|11
|Болонья
|10
|14
|12
|Торино
|10
|13
|13
|Удинезе
|10
|9
|14
|Кальяри
|10
|9
|15
|Сассуоло
|10
|8
|16
|Дженоа
|10
|6
|17
|Кротоне
|10
|6
|18
|Хеллас Верона
|10
|6
|19
|СПАЛ
|10
|5
|20
|Беневенто
|10
|0