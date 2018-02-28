Костакурта: "Тренера для сборной Италии выберем из трех кандидатов"

Вице-комиссионер Федерации футбола Италии Алессандро Костакурта рассказал, что на пост главного тренера национальной сборной претендуют три специалиста.

"В июне мы объявим имя наставника сборной Италии. Мы выбираем между Манчини, Конте и Ди Бьяджо. Я не имел ввиду, что Конте является идеальным кандидатом на этот пост. Меня неправильно поняли. Я просто считаю, что он отлично делал свою работу, когда возглавлял сборную", - сказал Костакурта.

Напомним, что Конте в данный момент тренирует "Челси", "Манчини" возглавляет "Зенит", а Ди Бьяджо был назначен временно исполняющим обязанности главного тренера сборной Италии на мартовские товарищеские матчи против Англии и Аргентины.

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