Костанца Караччьоло - очередная подруга Кристиана Виери

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Костанца Караччьоло - очередная подруга Кристиана ВиериИзвестный в прошлом итальянский форвард Кристиан Виери известен своей слабостью к прекрасной половине человечества. Поэтому новость о том, что он обзавелся подругой, которая младше его на 16 лет, никого не удивила. Не устоять перед одним из лучших бомбардиров Серии А конца 90-х годов прошлого века не смогла модель Костанца Караччьоло.

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