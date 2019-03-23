Костас Манолас может стать игроком "Атлетико"
"Атлетико" хочет в летнее трансферное окно приобрести центрального защитника "Ромы" Костаса Маноласа. Об этом сообщает Calciomercato.
По данным источника, испанский клуб ищет замену Диего Годину, который, скорее всего перейдет в "Интер" в скором времени.
Манолас перешел в "Рому" в 2014 году из "Олимпиакоса" подписав контакт на 5 лет. Сумма отступных - 36 миллионов евро.
Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны "Манчестер Юнайтед" и "Ювентуса".
В нынешнем 27-летний грек участвовал в 21 матче, отметившись 1 ассистом и 1 голом.
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|28
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|Алавес
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|Атлетик Бильбао
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