Костич помог "Айнтрахту" одолеть "Штугарт"

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Костич помог "Айнтрахту" одолеть "Штугарт"

"Айнтрахт" разгромил "Штугарт" в матче 27-го тура Бундеслиги.

Два гола забил полузащитник Филип Костич.

"Айнтрахт Ф" - "Штутгарт" - 3:0 (1:0)

Голы: Костич, 45 (1:0). Костич, 64 (2:0). Йович, 84 (3:0). 

"Айнтрахт Ф": Трапп, Хинтереггер, Да Коста, Н`Дика, Фернандеш, Хасебе, Роде, Костич (Виллемс, 88), Алле (де Гузман, 75), Ребич (Гонсалу Пасьенсия, 85), Йович.

"Штутгарт": Цилер, Бек, Инсуа, Кемпф, Павар, Озан Кабак, Гентнер (Дидави, 34), Кастро, Эссвайн, Цубер (Аого, 72), Гонсалес (Гомес, 79).

"Айнтрахт" с 49 баллами занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Германии."Штутгарт" с 20 очками располагается на 16-й строчке. 

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