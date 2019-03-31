Костич помог "Айнтрахту" одолеть "Штугарт"
"Айнтрахт" разгромил "Штугарт" в матче 27-го тура Бундеслиги.
Два гола забил полузащитник Филип Костич.
"Айнтрахт Ф" - "Штутгарт" - 3:0 (1:0)
Голы: Костич, 45 (1:0). Костич, 64 (2:0). Йович, 84 (3:0).
"Айнтрахт Ф": Трапп, Хинтереггер, Да Коста, Н`Дика, Фернандеш, Хасебе, Роде, Костич (Виллемс, 88), Алле (де Гузман, 75), Ребич (Гонсалу Пасьенсия, 85), Йович.
"Штутгарт": Цилер, Бек, Инсуа, Кемпф, Павар, Озан Кабак, Гентнер (Дидави, 34), Кастро, Эссвайн, Цубер (Аого, 72), Гонсалес (Гомес, 79).
"Айнтрахт" с 49 баллами занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Германии."Штутгарт" с 20 очками располагается на 16-й строчке.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|27
|63
|2
|Бавария Мюнхен
|27
|61
|3
|РБ Лейпциг
|27
|52
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|27
|49
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|27
|47
|6
|Вердер Бремен
|27
|42
|7
|Байер Леверкузен
|27
|42
|8
|Вольфсбург
|27
|42
|9
|Хоффенхайм
|27
|41
|10
|Герта
|27
|35
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|27
|34
|12
|Фрайбург
|27
|32
|13
|Майнц 05
|27
|30
|14
|Шальке
|27
|26
|15
|Аугсбург
|27
|25
|16
|Штутгарт
|27
|20
|17
|ФК Нюрнберг
|27
|16
|18
|Ганновер 96
|27
|14