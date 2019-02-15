Костин рассказал о будущем московского "Динамо"

Глава ВТБ Андрей Костин рассказал, о преобразованиях, которые ждут московский "Динамо" в ближайшее время. Об этом сообщает "РБК Спорт"

"Я решил попробовать: если деньги инвестировать, то и управлять процессом. Я сам не фанат, я не буду этим заниматься, но я постараюсь собрать команду менеджеров, которая доведет команду до каких-то призовых мест или по крайней мере до первой пятерки.

Напомним, что "Динамо" сотрудничало с ВТБ с лета 2006 года. В 2016-ом стало известно о продаже контрольного пакета ВФСО за символический один рубль.

ВТБ в год выделяет "Динамо" почти 2 миллиона рублей.

Вчера, 14 февраля, стало известно о том, что банк снова планирует приобрести контрольный пакет акций московского клуба за ту же сумму, что и продали.

Не пропустите:ВТБ принял решение по московскому "Динамо"| http://soccernews.ru