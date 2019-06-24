Кот-д'Ивуар обыграл ЮАР на старте Кубка Африки
Кот-д'Ивуар обыграл ЮАР в матче 1-го тура Кубка Африки.
Победный гол забил Жонатан Коджья, играющий в "Астон Вилле".
Кот-д`Ивуар - ЮАР - 1:0 (0:0)
Гол: Коджья, 64.
Кот-д`Ивуар: Гбоуо, Орье, Траоре, Канон, Кулибали (Думбья, 87), Дье, Сери (Заа, 69), Кессье, Градель (Корне, 87), Коджья, Пепе.
ЮАР: Уильямс, Мкванази, Латшвайо, Мкизе, Хланти, Ферман, Мокотджо, Т.Зване, Тау, Мотиба (Велдвейк, 82), Мабое (Вилакази, 75).
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