Кот-д'Ивуар обыграл ЮАР на старте Кубка Африки

Теги кот-д’ивуар

Кот-д'Ивуар обыграл ЮАР на старте Кубка Африки

Кот-д'Ивуар обыграл ЮАР в матче 1-го тура Кубка Африки.

Победный гол забил Жонатан Коджья, играющий в "Астон Вилле".

Кот-д`Ивуар - ЮАР - 1:0 (0:0)

Гол: Коджья, 64. 

Кот-д`Ивуар: Гбоуо, Орье, Траоре, Канон, Кулибали (Думбья, 87), Дье, Сери (Заа, 69), Кессье, Градель (Корне, 87), Коджья, Пепе.

ЮАР: Уильямс, Мкванази, Латшвайо, Мкизе, Хланти, Ферман, Мокотджо, Т.Зване, Тау, Мотиба (Велдвейк, 82), Мабое (Вилакази, 75).

А еще: Гвинея и Мадагаскар не выявили сильнейшего в матче Кубка Африки-2019| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Трансферная стоимость Николая Комличенко повысится на 1 миллион евро

Трансферная стоимость Николая Комличенко повысится на 1 миллион евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Марокко Марокко 4 10
2 Тунис Тунис 4 4
3 Ливия Ливия 4 3
Полная таблица

топ-5 тегов