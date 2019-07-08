Кот-д'Ивуар победил Мали благодаря голу Заа и вышел в 1/4 финала Кубка Африки

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Кот-д'Ивуар победил Мали благодаря голу Заа и вышел в 1/4 финала Кубка Африки

В матче 1/8 финала Кубка Африки сборная Кот-д`Ивуара с минимальным счетом обыграла Мали. Победу ивуарийцам принес гол нападающего "Кристал Пэлас" Уилфрида Заа.

В четвертьфинале Кот-д`Ивуару предстоит поединок с Алжиром. 

Мали - Кот-д`Ивуар - 0:1 (0:0)

Гол: Заа, 76 - 0:1

Не пропустите: Алжир разгромил Гвинею и пробился в 1/4 финала Кубка Африки. | http://soccernews.ru
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