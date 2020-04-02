"Кот наплакал": гендиректор "Зенита" дал оценку стоимости телеправ на РПЛ

Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев выразил недовольство стоимостью телевизионных прав на матчи российской Премьер-лиги.

"В Европе телевизионные права стоят сотни миллионов долларов, и, когда футбол не показывают, это приводит к серьёзным убыткам. У нас за телеправа платят, что называется, кот наплакал", - сказал Медведев.

Согласно отчёту УЕФА, в 2018 году в РПЛ поступления от национального телевидения составили лишь 4 процента выручки клубов. Это самый низкий показатель среди 20 богатейших европейских лиг.

"Зенит" по итогам 22 туров лидирует в чемпионате России. Розыгрыш турнира из-за пандемии коронавируса приостановлен до лета.

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