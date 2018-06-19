​​​​​​​Кот-оракул Чемпионата Мира-2018 Ахилл дал прогноз на матч Россия - Египет

Кот-оракул Чемпионата Мира-2018 Ахилл предсказал победу сборной России над командой Египта.

Кот прогнозирует, что Россия одержит вторую победу на домашнем турнире и гарантирует себе выход в плей-офф.

Кот Ахилл прогнозировал результаты матчей Кубка конфедераций, который проходил в России прошлым летом. На мировом первенстве-2018 он уже угадал победы России и Ирана.

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