Коулман: "Французы могут выиграть чемпионат мира, им просто нужно немного удачи"

Главный тренер сборной Уэльса Крис Коулман подвел итоги матча с командой Франции (0:2).

По словам специалиста, французы могут выиграть чемпионат мира-2018.

"Это был сложный матч, у Франции хорошая команда. Морально нам было трудно после неудачи в отборочном турнира Чемпионата Мира-2018. Возможно, это лучший соперник, с которым мы когда-либо сталкивались. Это хорошо для нас. У Дидье Дешама трудная задача... У него так много вариантов, он выпускает на замену игроков, которые играют в Лиге чемпионов. Французы могут выиграть чемпионат мира, им просто нужно немного удачи", - сказал он.

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