Коулман: "Можем подписать Бэйла зимой"

Главный тренер английского "Сандерленда" Крис Коулман пошутил на счет возможного подписания его командой вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла.

" Исполнительный директор команды был жестко честен со мной и сказал мне, что в зимнее трансферное окно у нас не будет никаких гарантированных средств. Но в зависимости от того, кто из наших игроков уйдет, у нас могут появиться деньги на подписание Бэйла ", - цитирует наставника "черных котов" El Mundo Deportivo.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" может отказаться от покупки Бэйла. | soccernews.ru