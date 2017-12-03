Коулман: "Можем подписать Бэйла зимой"

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Коулман: "Можем подписать Бэйла зимой"Главный тренер английского "Сандерленда" Крис Коулман пошутил на счет возможного подписания его командой вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла.

"Исполнительный директор команды был жестко честен со мной и сказал мне, что в зимнее трансферное окно у нас не будет никаких гарантированных средств. Но в зависимости от того, кто из наших игроков уйдет, у нас могут появиться деньги на подписание Бэйла", - цитирует наставника "черных котов" El Mundo Deportivo.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" может отказаться от покупки Бэйла. | soccernews.ru

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