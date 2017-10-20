Коулмэн может остаться у руля сборной Уэльса

Главный тренер сборной Уэльса Крис Коулмэн может остаться на своём посту, сообщает Wales Online.

По информации источника, 47-летний специалист на этой неделе встретился с представителями валлийской футбольной ассоциации. Известно, что стороны обсуждали вопрос продления сотрудничества.

Напомним, что действующий контракт Коулмэна истекает летом 2018 года.

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