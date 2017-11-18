Коулмэн покидает сборную Уэльса

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Коулмэн покидает сборную Уэльса

Главный тренер сборной Уэльса Крис Коулмэн покидает свой пост, сообщает Sky Sports.

47-летний специалист решил вернуться в клубный футбол - в ближайшее время он возглавит "Сандерленд", выступающий в Чемпионшипе.

Коулмэн работал со сборной Уэльса с 2012 года, под его руководством "драконы" доходили до полуфинала Евро-2016.

Не пропустите: Коулмэн: "Французы могут выиграть чемпионат мира, им просто нужно немного удачи". | http://soccernews.ru

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