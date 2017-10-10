Коулмэн: "Сборная Ирландии отлично реализовала план на игру"

Главный тренер сборной Уэльса Крис Коулмэн подвёл итоги матча 10-го тура квалификации ЧМ-2018 против национальной команды Ирландии.

"По моему мнению, в первом тайме мы доминировали. Понимали, что у Ирландии будет план на эту игру и они отлично его реализовали. Отдадим им должное. После потери Алена мы стали хуже создавать опасные моменты, у нас стало меньше креативных действий. Было сложно пробить такую оборону. О’Нил проделал отличную работу со своей командой, удачи им в последующих матчах" - цитирует Коулмэна BBC.

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