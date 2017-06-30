Коусейру назвал Акинфеева лучшим голкипером России

Бывший главный тренер "Локомотива" Жозе Коусейру считает, что голкипер Игорь Акинфеев по-прежнему является лучшим в России.

"Рад, что те, с кем я работал, играют в сборной. Глушаков, например, вырос в настоящего лидера. Здорово, что в сборной России играет Гильерме. Он ведь еще и в мое время уже сносно говорил по-русски. Почему бы не принять гражданство, если чувствуешь себя в стране своим? Гильерме – отличный парень.

Может ли он заменить Акинфеева? Все возможно, хотя только лишь из-за ошибки в матче с Мексикой я бы не стал делать поспешных выводов. Думаю, Акинфеев по-прежнему номер один в России", - сказал он.

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