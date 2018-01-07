Коутиньо 30-й бразилец в истории "Барселоны"

Филиппе Коутиньо стал 30-м бразильским футболистом в истории "Барселоны".

Как сообщает Marca, первым бразильцем был Да Силва, сыгравший в 1948 году три игры за каталонцев.

Самыми известными игроками в составе "Барселоны" были Сонни Андерсон, Ромарио, Роналдо, Ривалдо, Роналдиньо, Дани Алвес и Неймар.

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