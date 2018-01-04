Коутиньо активно ищет жилье в Барселоне

Полузащитник английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо активно ищет себе жилье в Барселоне, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, переговоры между "красными" и каталонским грандом по трансферу бразильца идут полным ходом. Бразилец же тем временем уже подыскивает себе дом на новом месте. Несмотря на то, что мерсисайдцы уже затребовали на 10 миллионов евро больше за него, футболист уверен, что этой зимой он таки переберется в "Барселону".

Напомним, в "Барселоне" оптимистично настроены на подписание Коутиньо. | soccernews.ru