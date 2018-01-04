Коутиньо активно ищет жилье в Барселоне

Теги ливерпульфилиппе коутиньобарселона

Коутиньо активно ищет жилье в БарселонеПолузащитник английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо активно ищет себе жилье в Барселоне, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, переговоры между "красными" и каталонским грандом по трансферу бразильца идут полным ходом. Бразилец же тем временем уже подыскивает себе дом на новом месте. Несмотря на то, что мерсисайдцы уже затребовали на 10 миллионов евро больше за него, футболист уверен, что этой зимой он таки переберется в "Барселону".

Напомним, в "Барселоне" оптимистично настроены на подписание Коутиньо. | soccernews.ru

комментарии
bunyod

i barsa

Ответить
bunyod

zaybal liverpul

Ответить

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Мерсисайдское дерби в Кубке Англии: "Ливерпуль" против "Эвертона"

Мерсисайдское дерби в Кубке Англии: "Ливерпуль" против "Эвертона"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов