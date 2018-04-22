Коутиньо: "Барселона" всегда должна играть так, как в матче с "Севильей"

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Коутиньо: "Барселона" всегда должна играть так, как в матче с "Севильей"
Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо оценил игру команды в финале Кубка Испании против "Севильи" (5:0).

"Я всегда говорил, что мечтаю играть за "Барселону" и выигрывать с клубом трофеи. Это мой первый титул с "Барселоной", и я этому очень рад. Мы в каждом матче обязаны играть так, как с "Севильей", - приводит слова Коутиньо Sport.es.

Напомним, что "Барселона" выиграла Кубок Испании в 30-й раз в своей истории.

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