Коутиньо близок к трансферу в "Челси"

1 Теги челсибарселонафилиппе коутиньотрансферы

Коутиньо близок к трансферу в "Челси"

Лондонский "Челси" практически согласовал трансфер бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, главный тренер английского клуба Фрэнк Лэмпард уверен, что бразилец сможет усилить команду.

Ранее сообщалось, что "Челси" хочет арендовать Коутиньо с правом выкупа, но "Барселона" готова отдать его в аренду с обязательством выкупа.

В нынешнем сезоне 27-летний Коутиньо выступает за "Баварию" на правах аренды, провел за клуб 32 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с "Барселоной" действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Барселона" предложила услуги Коутиньо середняку АПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Нужно его вернуть(в барсу)!Он составит мощное ромб в атаке Де Йонг - Видаль - Родри - Коут - Лаутаро - Суарес!Барса вернёт себе ЛЧ!При Лео в составе такое невозможно!

Ответить

главное

Журналист Егоров рассказал, почему Дзюба в 2015 году перешел из "Спартак" в "Зенит"

Журналист Егоров рассказал, почему Дзюба в 2015 году перешел из "Спартак" в "Зенит"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов