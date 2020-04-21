Коутиньо близок к трансферу в "Челси"

Лондонский "Челси" практически согласовал трансфер бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, главный тренер английского клуба Фрэнк Лэмпард уверен, что бразилец сможет усилить команду.

Ранее сообщалось, что "Челси" хочет арендовать Коутиньо с правом выкупа, но "Барселона" готова отдать его в аренду с обязательством выкупа.

В нынешнем сезоне 27-летний Коутиньо выступает за "Баварию" на правах аренды, провел за клуб 32 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с "Барселоной" действует до лета 2023 года.

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