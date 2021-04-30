Коутиньо близок к возвращению в АПЛ

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Коутиньо близок к возвращению в АПЛ

Фото инстаграм Филипе Коутиньо

Полузащитник "Барселоны" Филипе Коутиньо с высокой долей вероятности летом вернётся в Англию, где он ранее выступал за "Ливерпуль".

По информации The Sun, о покупке бразильца практически договорился "Эвертон". Сумма трансфера составит более 40 миллионов евро.

"Ириски" готовы приобрести 28-летнего футболиста, поскольку его в своей команде хочет видеть главный тренер Карло Анчелотти.

Сейчас Коутиньо восстанавливается после операции на мениске. Из-за проблем со здоровьем он не выходит на поле с конца декабря. 

Не пропустите: "Эвертон" нацелился на защитника "Ювентуса". | http://soccernews.ru
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