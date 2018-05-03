Коутиньо близок к выигрышу требла

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Коутиньо близок к выигрышу треблаПолузащитник каталонской "Барселоны" Филиппе Коутиньо близок к выигрышу требла в текущем сезоне.

Так, к титулам чемпиона Испании и обладателя Копа дель Рей 25-летний хавбек "сине-гранатовых" может добавить победу в Лиге Чемпионов. Чтобы выиграть третий трофей бразильцу необходимо, чтобы "Ливерпуль", за который он выступал в первой половине сезона, обыграл в финале Лиги Чемпионов мадридский "Реал".

Отметим, что регламент главного европейского клубного турнира не предусматривает смену команды игроками по ходу сезона.

Не пропустите: "Ливерпуль" имеет преимущество над "Реалом" в очных матчах в Кубке Чемпионов. | soccernews.ru

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2 Атлетико Мадрид 35 75
3 Реал Мадрид 34 71
4 Валенсия 35 67
5 Бетис 35 59
6 Вильярреал 34 54
7 Хетафе 35 49
8 Севилья 34 48
9 Жирона 35 48
10 Реал Сосьедад 35 46
11 Сельта Виго 35 45
12 Эйбар 35 44
13 Алавес 35 41
14 Атлетик Бильбао 35 40
15 Леганес 35 40
16 Эспаньол 35 40
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