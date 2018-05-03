Полузащитник каталонской "Барселоны" Филиппе Коутиньо близок к выигрышу требла в текущем сезоне.

Так, к титулам чемпиона Испании и обладателя Копа дель Рей 25-летний хавбек "сине-гранатовых" может добавить победу в Лиге Чемпионов. Чтобы выиграть третий трофей бразильцу необходимо, чтобы "Ливерпуль", за который он выступал в первой половине сезона, обыграл в финале Лиги Чемпионов мадридский "Реал".

Отметим, что регламент главного европейского клубного турнира не предусматривает смену команды игроками по ходу сезона.

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