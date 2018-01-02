Коутиньо больше не сыграет за "Ливерпуль"

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Коутиньо больше не сыграет за "Ливерпуль"Полузащитник английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо больше не сыграет за свой клуб, информирует sport.es.

По сведениям издания, субботняя игра против "Лестера" стала последней для 25-летнего хавбека за "красных", так как ввиду его приближающегося трансфера в каталонскую "Барселону" мерсисайдский клуб планирует поберечь игрока от возможных рисков получения травмы.

Таким образом, Коутиньо не сыграет в пятничном дерби против "Эвертона".

Напомним, "Ливерпуль" изменил свою позицию по Коутиньо. | soccernews.ru

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