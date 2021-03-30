Коутиньо будет восстанавливаться от травмы в Бразилии

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Хавбек "Барселоны" Филиппе Коутинью вылетел в Бразилию для прохождения курса реабилитации после травмы колена, сообщает сайт каталонцев.

Напомним, 28-летнему полузащитнику была проведена повторная операция по поводу кисты в левом коленном суставе. До этого стало известно, что бразилец пропустит три месяца из-за операции на мениске.

Для "Барселоны" такое положение вещей может оказаться идеальным, поскольку игрок точно не сможет сыграть недостающее количество матчей для выплаты бонусу "Ливерпулю", кроме того, за игрока, получившего травму, страховые компании выплачивают серьезные компенсации.

В сезоне 2020/2021 Коутинью выходил на поле только в 14 матчах за каталонцев. В его активе три забитых мяча.