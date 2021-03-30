Коутиньо будет восстанавливаться от травмы в Бразилии
Фото: Твиттер @FCBarcelona
Хавбек "Барселоны" Филиппе Коутинью вылетел в Бразилию для прохождения курса реабилитации после травмы колена, сообщает сайт каталонцев.
Напомним, 28-летнему полузащитнику была проведена повторная операция по поводу кисты в левом коленном суставе. До этого стало известно, что бразилец пропустит три месяца из-за операции на мениске.
Для "Барселоны" такое положение вещей может оказаться идеальным, поскольку игрок точно не сможет сыграть недостающее количество матчей для выплаты бонусу "Ливерпулю", кроме того, за игрока, получившего травму, страховые компании выплачивают серьезные компенсации.
В сезоне 2020/2021 Коутинью выходил на поле только в 14 матчах за каталонцев. В его активе три забитых мяча.
Читать также: "Барселона" не намерена задействовать Коутиньо в этом сезоне, чтобы не выплачивать бонусы "Ливерпулю" | http://soccernews.ru
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
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|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14