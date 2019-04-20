Коутиньо: "Было бы отлично, если бы это удалось сыграть с Неймаром за один клуб"

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Коутиньо: "Было бы отлично, если бы это удалось сыграть с Неймаром за один клуб"

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо заявил, что хотел бы когда-нибудь оказаться в одном клубе с игроком ПСЖ Неймаром, пишет El Mundo Deportivo.

"Играть с Неймаром - невероятное удовольствие, он очень талантливый футболист. Мы провели много матчей в составе сборной Бразилии, но на клубном уровне я с ним еще не играл в одной команде. Было бы отлично, если бы это удалось сделать", - сказал Коутиньо. 

Напомним, Неймар покинул "Барселону" за полгода до перехода Коутиньо в каталонскую команду.

Не пропустите: Сегодня станет известно, сыграет ли Неймар в матче с "Монако"| http://soccernews.ru

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