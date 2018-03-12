Коутиньо дал характеристику новичку "Барселоны" Артуру

Полузащитник каталонской "Барселоны" Филиппе Коутиньо дал характеристику новичку своей команды Артуру.

"Это отличный игрок, я пересекался с ним в сборной. Он обладает множеством замечательных игровых качеств и силен индивидуально - это можно увидеть в играх с его участием. Кроме того, могу сказать, что он является хорошим человеком вне поля", - приводит слова 25-летнего хавбека Marca.

Напомним, Коутиньо высказался о возможном возвращении Неймара в "Барселону". | soccernews.ru