Коутиньо дал характеристику новичку "Барселоны" Артуру

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Коутиньо дал характеристику новичку "Барселоны" АртуруПолузащитник каталонской "Барселоны" Филиппе Коутиньо дал характеристику новичку своей команды Артуру.

"Это отличный игрок, я пересекался с ним в сборной. Он обладает множеством замечательных игровых качеств и силен индивидуально - это можно увидеть в играх с его участием. Кроме того, могу сказать, что он является хорошим человеком вне поля", - приводит слова 25-летнего хавбека Marca.

Напомним, Коутиньо высказался о возможном возвращении Неймара в "Барселону". | soccernews.ru

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