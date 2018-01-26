Коутиньо дебютировал за "Барселону"

Бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо сыграл свой первый матч за "Барселону".

Футболист дебютировал в ответном четвертьфинальном матче Кубка Испании против "Эспаньола", выйдя на поле на 68-й минуте вместо Андреса Иньесты.

Фото: Дебют Коутиньо за "Барсу".

Напомним, что 25-летний Коутиньо перешел в "Барселону" несколько дней назад из "Ливерпуля" за 120 миллионов евро и стал самым дорогим игроком в истории каталонского клуба.

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