Коутиньо догнал лидера сезона в Европе по числу голов из-за пределов штрафной площадки

Бразильский полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо забил гол в матче 38-го тура чемпионата Испании против "Реала Сосьедад" (1:0, второй тайм).

Стоит отметить, что бразилец забил восьмой гол в сезоне ударом из-за пределов штрафной площадки (по 4 за "Барселону" и "Ливерпуль").

По этому показателю он догнал лидера в сезоне в Европе среди пяти всех игроков из пяти ведущих чемпионатов, котором является его партнер по команде Лионель Месси.

Не пропустите: Фанаты "Барселоны" устроили шикарный перфоманс в адрес Иньесты. | http://soccernews.ru