Коутиньо: "Доволен своим рейтингом в PES 2018"

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Коутиньо: "Доволен своим рейтингом в PES 2018"
Бразильский полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо заявил о выходе очередной версии футбольного симулятора Pro Evolution Soccer.

"PES 2018 вышел! Доволен моими показателями в игре!" – написал Коутинью в своем твиттере.

Фото: Карточка Коутиньо.

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