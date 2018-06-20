Коутиньо: "Думаю, что хорошо адаптировался в "Барселоне"

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Коутиньо: "Думаю, что хорошо адаптировался в "Барселоне"Полузащитник каталонской "Барселоны" Филиппе Коутиньо оценил свою адаптацию на "Камп Ноу".

"В "Барселоне" я провел шесть магических месяцев. Я, наконец, играю в клубе, где всегда мечтал сыграть. Вначале мне было непросто. Мне пришлось пройти через период адаптации, но я удачно завершил сезон. Я думаю, что этот период был очень хорошим для меня. Чувствую, что переживаю самый лучший момент свей карьеры", - цитирует 26-летнего хавбека AS.

Напомним, агент прокомментировал интерес "Барселоны" к Пьяничу. | soccernews.ru

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