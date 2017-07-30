Коутиньо этим летом перейдет в "Барселону"

Хавбек "Ливерпуля" Коутиньо все-таки перейдет в "Барселону", сообщает Sport.es.

По информации ресурса, переговоры между клубами значительно продвинулись и у каталонцев появилось больше оптимизма на закрытие сделки в это трансферное окно.

Сам игрок согласен на переход в "Барселону", осталось договориться с "Ливерпулем" о стоимости трансфера.

Также сообщается, что Коутиньо может занять позицию Неймара в атакующем трио, если тот перейдет в ПСЖ.

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