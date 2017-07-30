Коутиньо этим летом перейдет в "Барселону"

Теги барселонакоутиньоливерпуль

Коутиньо этим летом перейдет в "Барселону"

Хавбек "Ливерпуля" Коутиньо все-таки перейдет в "Барселону", сообщает Sport.es.

По информации ресурса, переговоры между клубами значительно продвинулись и у каталонцев появилось больше оптимизма на закрытие сделки в это трансферное окно.

Сам игрок согласен на переход в "Барселону", осталось договориться с "Ливерпулем" о стоимости трансфера.

Также сообщается, что Коутиньо может занять позицию Неймара в атакующем трио, если тот перейдет в ПСЖ.

Читайте также: Месси выступает против трансфера Коутиньо в "Барселону". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Прощание с турниром: "Ювентус" обыгрывает "Рому" в серии пенальти

Прощание с турниром: "Ювентус" обыгрывает "Рому" в серии пенальти

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов