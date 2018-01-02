Коутиньо готов бойкотировать игры за "Ливерпуль"

Теги филиппе коутиньоливерпульбарселона

Коутиньо готов бойкотировать игры за "Ливерпуль"Полузащитник английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо готов бойкотировать игры за свою команду, информирует sport.es.

По сведениям издания, на такой шаг 25-летний хавбек "красных" намерен будет пойти, если его клуб в очередной раз откажется продавать его в каталонскую "Барселону".

В нынешнем сезоне Коутиньо забил 12 мячей и сделал 9 результативных передач в 20 матчах за "Ливерпуль".

Напомним, ранее сообщалось, что "Ливерпуль" также не намерен рисковать Коутиньо. | soccernews.ru

комментарии
Клоп

типично по барселонски, потом не надо ныть только, когда он в псж убежит

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Зенден

не ной клоп, а про Неймара уже все и забыли не особо и расстроившись)

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