Коутиньо готов бойкотировать игры за "Ливерпуль"

Полузащитник английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо готов бойкотировать игры за свою команду, информирует sport.es.

По сведениям издания, на такой шаг 25-летний хавбек "красных" намерен будет пойти, если его клуб в очередной раз откажется продавать его в каталонскую "Барселону".

В нынешнем сезоне Коутиньо забил 12 мячей и сделал 9 результативных передач в 20 матчах за "Ливерпуль".

Напомним, ранее сообщалось, что "Ливерпуль" также не намерен рисковать Коутиньо. | soccernews.ru