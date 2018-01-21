Коутиньо готов дебютировать за "Барселону"

Теги барселонафилиппе коутиньо

Коутиньо готов дебютировать за "Барселону"Полузащитник каталонской "Барселоны" Филиппе Коутиньо готов дебютировать за свою новую команду, информирует AS.

Так, еще вчера 25-летний хавбек, имевший проблемы с мышцами, приступил к полноценным тренировкам с "сине-гранатовыми". Ожидается, что в сегодняшней игре Ла Лиги против "Бетиса" тренерский штаб побережет бразильца, однако предоставит шанс ему дебютировать за "Барселону" в четверг - в ответном матче 1/4 финала кубка Испании против "Эспаньола".

Напомним, "Барселона" отрицает наличие договоренности с Гризманном. | soccernews.ru

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На матч с Бетисом он даже не поехал, поэтому никакого дебюта сегодня точно не будет.

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