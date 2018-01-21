Коутиньо готов дебютировать за "Барселону"

Полузащитник каталонской "Барселоны" Филиппе Коутиньо готов дебютировать за свою новую команду, информирует AS.

Так, еще вчера 25-летний хавбек, имевший проблемы с мышцами, приступил к полноценным тренировкам с "сине-гранатовыми". Ожидается, что в сегодняшней игре Ла Лиги против "Бетиса" тренерский штаб побережет бразильца, однако предоставит шанс ему дебютировать за "Барселону" в четверг - в ответном матче 1/4 финала кубка Испании против "Эспаньола".

Напомним, "Барселона" отрицает наличие договоренности с Гризманном. | soccernews.ru