Коутиньо готов дебютировать за "Барселону"

Новоиспеченный полузащитник каталонской "Барселоны" Филиппе Коутиньо готов дебютировать за свой клуб, информирует sport.es.

По сведениям издания, первое появление 25-летнего хавбека в матче за "сине-гранатовых" должно состояться уже послезавтра, когда его команда сыграет ответный матч 1/4 финала кубка Испании против "Эспаньола". Ожидается, что бразилец начнет встречу на "скамейке" запасных, но обязательно появится на поле во втором тайме.

Напомним, Месси советует своему одноклубнику покинуть "Барселону". | soccernews.ru