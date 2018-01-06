Коутиньо готов доплатить "Ливерпулю" за уход в "Барселону"

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Коутиньо готов доплатить "Ливерпулю" за уход в "Барселону"

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо готов доплатить мерсисайдскому клубу, чтобы поскорее состоялся его трансфер в "Барселону".

Как сообщает El Mundo Deportivo, бразилец может выложить из собственных средств порядка 15 миллионов евро, чтобы клубы наконец ударили по рукам.

Ранее стало известно, что "Ливерпуль" принял улучшенное предложение "Барселоны" по Коутиньо, однако официального подтверждения эта информация пока не получила. | http://soccernews.ru

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