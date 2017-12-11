Коутиньо готов остаться в "Ливерпуле"

Полузащитник английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо готов остаться в своем клубе, информирует Daily Mirror.

Однако, как информирует издание, задержатся в стане "красных" 25-летний хавбек планирует лишь до лета следующего года. В частности, бразилец уведомил руководство своего клуба, что он будет не против доиграть текущий сезон в АПЛ, если ему будут предоставлены гарантии того, что в межсезонье он таки будет продан каталонской "Барселоне".