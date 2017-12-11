Коутиньо готов остаться в "Ливерпуле"

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Коутиньо готов остаться в "Ливерпуле"Полузащитник английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо готов остаться в своем клубе, информирует Daily Mirror.

Однако, как информирует издание, задержатся в стане "красных" 25-летний хавбек планирует лишь до лета следующего года. В частности, бразилец уведомил руководство своего клуба, что он будет не против доиграть текущий сезон в АПЛ, если ему будут предоставлены гарантии того, что в межсезонье он таки будет продан каталонской "Барселоне".

Напомним, ранее появилась информация, что Коутиньо намерен перебраться в "Барселону" уже этой зимой. | soccernews.ru

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Может планировать с той же вероятностью захват Вселенной и стать Императором Галактики в 2018-2022))))) Очередная бредятина от желтых испано-сми, перевраная желтыми англосми.От Коута в ближайшие 3-3,5 года НИЧЕГО не зависит.Есть контракт и в нем нет отступных.И есть лавка.Или аренды в задницах на еврозадворках, или у арабов.

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