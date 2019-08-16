Коутиньо готов перейти в "Баварию"

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Коутиньо готов перейти в "Баварию"

Хавбек "Барселоны" Филиппе Коутиньо близок к уходу в "Баварию".

Как сообщает RAC1, Коутиньо готов перебраться в мюнхенский клуб на правах аренды. Футболист в воскресенье планируется отправиться в Германию.

Отмечается, что "Бавария" уже согласовала с бразильцем все условия перехода, осталось договориться только с "Барселоной".

Переход Коутиньо кажется реальным, так как он исчез из заявки команды на игру 1-го тура Примеры против "Атлетика".

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