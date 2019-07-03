Коутиньо готов перейти в ПСЖ



Бразильский полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо хочет перейти в ПСЖ, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, бразилец готов сменить клуб, так как не сумел вписаться в игру "Барселоны". Также у хавбека есть вариант с "Манчестер Юнайтед", но он не хочет переходить в стан манкунианцев из уважения к своему бывшему клубу "Ливерпулю".

Ранее сообщалось, что 26-летний Коутиньо может войти в сделку по переходу 27-летнего нападающего ПСЖ Неймара в "Барселону".

Не пропустите: Неймар начнет подготовку к сезону в составе ПСЖ. | http://soccernews.ru