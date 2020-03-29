Коутиньо готов перейти в "Тоттенхэм"

Полузащитник "Баварии" Филиппе Коутиньо в летнее трансферное окно готов перейти в "Тоттенхэм". Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Отметим, что 27-летний бразилец мог оказаться в лондонском клубе еще прошлым летом, однако трансфер сорвался из-за финансовых проблем.

На данный момент футболист выступает в немецком клубе на правах аренды.

По данным источника, "Тоттенхэм" может использовать в сделке по Коутиньо Ндомбеле, которым интересуется "Барселона".

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