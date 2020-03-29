Коутиньо готов перейти в "Тоттенхэм"
Полузащитник "Баварии" Филиппе Коутиньо в летнее трансферное окно готов перейти в "Тоттенхэм". Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Отметим, что 27-летний бразилец мог оказаться в лондонском клубе еще прошлым летом, однако трансфер сорвался из-за финансовых проблем.
На данный момент футболист выступает в немецком клубе на правах аренды.
По данным источника, "Тоттенхэм" может использовать в сделке по Коутиньо Ндомбеле, которым интересуется "Барселона".
Не пропустите: Коутиньо не нужен "Интеру". | http://soccernews.ru
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|М
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|27
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|2
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|27
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|Лестер Сити
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|Челси
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|27
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|8
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|Арсенал Лондон
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|27
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|Вест Хэм Юнайтед
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