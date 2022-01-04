Коутиньо готов покинуть "Барселону", но при одном условии

Фото инстаграм Филипе Коутиньо

Стало известно, при каких обстоятельствах полузащитник Филиппе Коутиньо уйдёт из "Барселоны".

По информации Sport.es, 29-летний футболист согласится перейти только в клуб АПЛ или Серии А.

Сообщается, что варианты с трудоустройством в экзотических лигах бразильцу неинтересны.

Коутиньо в текущем сезоне забил 2 гола в 16 матчах. Его рыночная стоимость - 18 миллионов евро.

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